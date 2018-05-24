В ДТП в Ульяновской области погибли три человека

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В Ульяновской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт управления МВД России по региону.

По имеющимся данным, на 151-м километре трассы Казань — Буинск — Ульяновск водитель ВАЗ-2115 не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди ВАЗ-2114, который поворачивал налево. В результате произошло столкновение.

Затем ВАЗ-2114 отбросило на полосу встречного движения, где машина столкнулась с грузовым автомобилем Mercedes Benz.

Погибли пассажиры ВАЗ-2114 — двое взрослых и ребёнок. Водитель госпитализирован. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.

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