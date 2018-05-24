В ДТП в Ульяновской области погибли три человека
По имеющимся данным, на 151-м километре трассы Казань — Буинск — Ульяновск водитель ВАЗ-2115 не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди ВАЗ-2114, который поворачивал налево. В результате произошло столкновение.
Затем ВАЗ-2114 отбросило на полосу встречного движения, где машина столкнулась с грузовым автомобилем Mercedes Benz.
Погибли пассажиры ВАЗ-2114 — двое взрослых и ребёнок. Водитель госпитализирован. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.