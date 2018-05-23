Главе сельского поселения в Крыму вынесли приговор в связи с гибелью ребёнка под качелями
Инцидент произошёл в 2017 году. На восьмилетнего мальчика опрокинулась металлическая конструкция демонтированных качелей. Ребёнок умер в реанимации.
Главу посёлка обвинили в том, что он знал о представляющих опасность качелях, но не принял необходимых мер.
Суд приговорил его к двум годам колонии-поселения. С бывшего чиновника также взыскали компенсацию морального вреда потерпевшей стороне в размере 1 млн рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми будут судить бизнесмена, из-за которого на детей упала сцена.