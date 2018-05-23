Главе сельского поселения в Крыму вынесли приговор в связи с гибелью ребёнка под качелями

Кировский районный суд вынес приговор главе сельского поселения по делу о гибели ребёнка из-за неисправных качелей, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СК России по Республике Крым.

Инцидент произошёл в 2017 году. На восьмилетнего мальчика опрокинулась металлическая конструкция демонтированных качелей. Ребёнок умер в реанимации.

Главу посёлка обвинили в том, что он знал о представляющих опасность качелях, но не принял необходимых мер.

Суд приговорил его к двум годам колонии-поселения. С бывшего чиновника также взыскали компенсацию морального вреда потерпевшей стороне в размере 1 млн рублей.

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