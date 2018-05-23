В рамках «Московской смены» проведут занятия по безопасности для детей
Об этом заявили в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
В выездных лагерях будут организованы профилактические занятия антинаркотической направленности.
«Во все программы детского отдыха интегрированы обязательные мероприятия по профилактике и предотвращению потребления табака, алкоголя, наркотиков, мероприятия, направленные на профилактику СПИДа и ВИЧ-инфекции», — заявили в ведомстве.
Ранее газета «Известия» сообщала, что в российских детских палаточных лагерях могут появиться штатные врачи.