В рамках «Московской смены» проведут занятия по безопасности для детей

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Программа, посвящённая основам безопасности, разработана для центров «Московской смены», сообщает m24. Цель интерактивных занятий — профилактика травматизма и формирование у детей осторожности в поведении.

Об этом заявили в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

В выездных лагерях будут организованы профилактические занятия антинаркотической направленности.

«Во все программы детского отдыха интегрированы обязательные мероприятия по профилактике и предотвращению потребления табака, алкоголя, наркотиков, мероприятия, направленные на профилактику СПИДа и ВИЧ-инфекции», — заявили в ведомстве.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в российских детских палаточных лагерях могут появиться штатные врачи.

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