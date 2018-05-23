Захарова прервала брифинг из-за постороннего шума

Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой был на некоторое время прерван из-за включившейся воздушной системы.

РИА Новости

© Владимир Песня

В ходе традиционного еженедельного брифинга Захаровой появился некий шум, который заглушал её речь. Она приняла решение прервать выступление до устранения этой проблемы. Спустя примерно пять минут звук прекратился, и мероприятие продолжилось. RT ведёт прямую трансляцию.