Захарова прервала брифинг из-за постороннего шума

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Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой был на некоторое время прерван из-за включившейся воздушной системы.
Захарова прервала брифинг из-за постороннего шума
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

В ходе традиционного еженедельного брифинга Захаровой появился некий шум, который заглушал её речь. Она приняла решение прервать выступление до устранения этой проблемы.

Спустя примерно пять минут звук прекратился, и мероприятие продолжилось.

RT ведёт прямую трансляцию.

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