Захарова прервала брифинг из-за постороннего шума
Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой был на некоторое время прерван из-за включившейся воздушной системы.
- РИА Новости
- © Владимир Песня
В ходе традиционного еженедельного брифинга Захаровой появился некий шум, который заглушал её речь. Она приняла решение прервать выступление до устранения этой проблемы.
Спустя примерно пять минут звук прекратился, и мероприятие продолжилось.
RT ведёт прямую трансляцию.
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