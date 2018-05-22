Эксперт прокомментировал создание АНО «Россия — страна возможностей»

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Политолог и публицист Юрий Самонкин в беседе с Newinform прокомментировал создание автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

«Во-первых, я считаю, что сейчас очень радикально поменялись сама Россия, её внутренняя обстановка и прежде всего отношение молодёжи к своей культуре, истории и стране», — заявил эксперт.

По его словам, молодые россияне интересуются проблемами, делают интересные проекты, участвуют в различных организациях.

Как отметил Самонкин, он оценивает новую инициативу очень позитивно и желает этой организации процветания и развития.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о создании АНО «Россия — страна возможностей». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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