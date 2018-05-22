СМИ рассказали подробности инцидента на Андреевском мосту в Москве

Стали известны подробности об инциденте, который произошёл 12 мая на Андреевском мосту в Москве.

В результате потасовки пострадал студент МГМУ имени Сеченова Амир Абумуслимов. Он до сих пор в коме.

Также задержан 18-летний Анвар Батиров. Его старший брат Алишер в беседе с kp.ru прокомментировал случившееся.

По его словам, Батиров не скрывался от полиции.

«Мы в семье об этой ситуации даже ничего не знали до задержания. Все эти дни Анвар был дома. Уходил на учёбу — он студент строительного техникума, учится на строителя — и возвращался. Всё было как обычно», — заявил он.

Как утверждает старший брат, между Батировым и Абумуслимовым произошла словесная ссора.

«Мы молимся, чтобы Амир остался жив», — добавил он.

Пресс-служба МВД по Москве официально сообщила 22 мая, что подозреваемый задержан.