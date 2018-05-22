СМИ: В Петербурге велосипедистку могут лишить водительских прав за инцидент с пешеходом

В Санкт-Петербурге велосипедистку Светлану Князеву могут лишить водительских прав, сообщает kp.ru.

Инцидент произошёл 14 мая.

«Вдруг женщина впереди дёрнулась в мою сторону. Я не рассчитала интервал и врезалась в неё. Мы обе упали», — рассказала Князева.

По её словам, сначала пострадавшая отказалась от обращения в скорую помощь и ГАИ, но через несколько часов перезвонила и заявила, что подала заявление в полицию.

«Я написала объяснение. А потом инспектор понёс сканировать паспорт и увидел, что за обложку вложены водительские права», — утверждает Князева.

Она обвиняется по трём статьям Кодекса об административных правонарушениях: «Нарушение ПДД, повлёкшее причинение лёгкого вреда здоровью потерпевшего», «Езда по тротуару» и «Оставление места ДТП». Ей грозит лишение водительских прав на полтора года.

В пресс-службе управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ситуацию не прокомментировали, но отметили, что для велосипедистов как участников дорожного движения предусмотрена та же ответственность, что и для автомобилистов.

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