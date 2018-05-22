В Москве ограничили скорость движения транспорта на Малой Бронной

В Москве ограничили разрешённую скорость движения транспорта на Малой Бронной до 20 км/ч, передаёт m24.

Об этом сообщается на официальной странице ЦОДД в социальной сети Twitter.

Улица пользуется популярностью у жителей и гостей столицы. После благоустройства там появились широкие тротуары и велодорожка. Превышающие скорость автомобили создают опасность для пешеходов.

Как уточняется, скорость была ограничена по просьбе местных жителей.

Ранее ФАН сообщало, что на время Петербургского международного экономического форума в городе ограничат парковку, в том числе у крупных торговых центров, гостиниц, вокзалов.