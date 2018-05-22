В Москве ограничили скорость движения транспорта на Малой Бронной
Об этом сообщается на официальной странице ЦОДД в социальной сети Twitter.
Улица пользуется популярностью у жителей и гостей столицы. После благоустройства там появились широкие тротуары и велодорожка. Превышающие скорость автомобили создают опасность для пешеходов.
Как уточняется, скорость была ограничена по просьбе местных жителей.
Ранее ФАН сообщало, что на время Петербургского международного экономического форума в городе ограничат парковку, в том числе у крупных торговых центров, гостиниц, вокзалов.