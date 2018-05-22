Стали известны самые продаваемые автомобили вторичного рынка России

Стали известны самые продаваемые в апреле 2018 года автомобили вторичного рынка России, сообщают «Известия».

Объём рынка составил 444,1 тыс. единиц, что на 4,6% ниже результата за аналогичный период 2017 года.

По данным аналитического агентства «Автостат», лидером стала Lada, на долю которой пришлось 26% от общего объёма — 115,4 тыс. машин.

Второе место занимает Toyota (50,3 тыс.), третье — Nissan (24,6 тыс.).

Наиболее популярной маркой признана Lada 2114 (12 тыс. экземпляров), передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что названы самые угоняемые марки автомобилей в России.