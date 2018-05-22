Кудрин рассказал об участии в проектах создания новейшего вооружения России

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Бывший министр финансов России Алексей Кудрин, назначенный на пост главы Счётной палаты, рассказал о своём участии в создании новейшего вооружения России.
Кудрин рассказал об участии в проектах создания новейшего вооружения России
  • РИА Новости

По его словам, по поручению президента он лично занимался обеспечением ряда видов войск соответствующей техникой и вооружением.

«Соответствующими секретными указами президента это регламентировалось, в том числе и моя роль в этом. В том числе в тех достижениях, которые президент демонстрировал во время послания (Федеральному собранию. — RT), есть и моя доля участия», — сказал Кудрин.

Об этом, как сообщает РИА Новости, он заявил, выступая перед депутатами в Госдуме.

1 марта президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире, в частности ракетный комплекс «Сармат» и авиационный ракетный комплекс «Кинжал».

Путин отметил, что новая ракета с ядерной установкой и неограниченным радиусом действия способна достичь целей в любой точке земного шара.

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