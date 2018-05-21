На выставке «АРХ Москва» побывали более 14 тысяч человек в первые три дня

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Выставку «АРХ Москва» посетили более 14 тыс. человек в первые три дня, передаёт «Утро.ру».

Как заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин, это говорит о том, что мероприятие интересно не только профессиональному сообществу, но и жителям города.

В 2018 году участниками «АРХ Москвы» стали более 300 компаний из 14 стран.

Выставка открылась 16 мая в Центральном доме художника на Крымском валу.

Ранее m24 сообщало, что ансамбль городской усадьбы в Немецкой слободе в Москве признан памятником архитектуры.

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