На выставке «АРХ Москва» побывали более 14 тысяч человек в первые три дня
Как заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин, это говорит о том, что мероприятие интересно не только профессиональному сообществу, но и жителям города.
В 2018 году участниками «АРХ Москвы» стали более 300 компаний из 14 стран.
Выставка открылась 16 мая в Центральном доме художника на Крымском валу.
Ранее m24 сообщало, что ансамбль городской усадьбы в Немецкой слободе в Москве признан памятником архитектуры.