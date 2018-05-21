СМИ: В вагоне московского метро злоумышленник ранил скальпелем пассажира
- © Агентство городских новостей «Москва» / Никеричев Андрей
Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, злоумышленник вечером 20 мая спровоцировал конфликт с мужчиной и ударил его медицинским скальпелем, нанеся резаную ссадину груди.
Полицией был задержан 22-летний житель Серпухова, у которого изъяли скальпель.
Возбуждено дело о хулиганстве.
В октябре 2017 года сообщалось, что злоумышленник ранил ножом мужчину в московском метро.