СМИ: В вагоне московского метро злоумышленник ранил скальпелем пассажира

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Московская полиция задержала подозреваемого в нападении со скальпелем на мужчину в вагоне поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро.
СМИ: В вагоне московского метро злоумышленник ранил скальпелем пассажира
  • © Агентство городских новостей «Москва» / Никеричев Андрей

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, злоумышленник вечером 20 мая спровоцировал конфликт с мужчиной и ударил его медицинским скальпелем, нанеся резаную ссадину груди.

Полицией был задержан 22-летний житель Серпухова, у которого изъяли скальпель. 

Возбуждено дело о хулиганстве.

В октябре 2017 года сообщалось, что злоумышленник ранил ножом мужчину в московском метро.

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