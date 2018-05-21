Медведь в кузбасской тайге «помог» молодым людям вызвать спасателей

В Кемеровской области заблудившиеся в тайге двое молодых людей смогли спастись благодаря тому, что встретили в лесу медведя и спрятались от него на дереве.

Как сообщает региональное МВД, в дежурную часть по городу Берёзовскому поступило сообщение о том, что в тайге рядом с городом заблудился 15-летний подросток вместе со своим 20-летним приятелем. Они отправились собирать днём в лесу черемшу, но к наступлению темноты не смогли найти дорогу домой.

«Мобильная связь в тайге не работала. Кроме того, в лесу они встретили медведя, прячась от которого взобрались на дерево. Именно на высоте подросток обнаружил, что имеет возможность совершить звонок, и сообщил о произошедшем в экстренные службы», — говорится в сообщении МВД.

По тревоге подняли весь личный состав полиции, к поискам привлекли охотников и волонтёров. Поиск вёлся на обширной территории, молодые люди больше не выходили на связь.

Спасатели разбили территорию на условные квадраты, прочёсывая лес, регулярно находили следы от лап медведя, выставили у тайги служебные автомобили, включали сигнально-говорящие устройства и проблесковые маячки.

В итоге под утро пропавшим удалось выйти из чащи в районе деревни Андреевка. Отмечается, что за ночь, проведённую в лесу, они не пострадали: грелись у костра, питались найденной черемшой, спали по очереди. Молодые люди были переданы родителям в городе Берёзовском. Мать подростка только от полицейских узнала, что он пропадал в тайге.

В 2017 году сообщалось, что в Иркутской области медведь похитил из избушки охотника два ружья. Также «Утро.ру» сообщало, что рыбак из Иркутской области скончался после того, как случайно попал в ловушку для медведя.