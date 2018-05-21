Впервые в истории на курильском острове Шикотан появятся асфальтированные дороги

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На курильском острове Шикотан впервые в истории появятся асфальтированные дороги, сообщили в администрации Сахалинской области.

«Современное асфальтобетонное покрытие получит 10-километровый участок трассы между селами Малокурильское и Крабозаводское. А в самих населённых пунктах новое дорожное полотно будет уложено на четырёх центральных улицах... Завершиться работы должны в 2020 году», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора региона Олега Кожемяко.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Удмуртия получит 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на строительство и ремонт дорог.

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