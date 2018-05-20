В Ейске разбили стёкла в местной администрации
В городе Ейске в Краснодарском крае задержали 37-летнего мужчину, который разбил стёкла в районной администрации.
Как уточняет «Юга.ру», мужчина выбил стёкла дверей в администрации Ейского района.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю заявили, что злоумышленник привлечён к ответственности за хулиганство.
В 2017 году URA.RU сообщало, что в Челябинской области задержаны двое мужчин за попытку ограбить храм.
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