В Ейске разбили стёкла в местной администрации

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В городе Ейске в Краснодарском крае задержали 37-летнего мужчину, который разбил стёкла в районной администрации.

Как уточняет «Юга.ру», мужчина выбил стёкла дверей в администрации Ейского района.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю заявили, что злоумышленник привлечён к ответственности за хулиганство.

В 2017 году URA.RU сообщало, что в Челябинской области задержаны двое мужчин за попытку ограбить храм.

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