На Урале около 30 тысяч человек остались без света из-за грозы

Короткая ссылка
В Свердловской области жители ряда населённых пунктов остались без электричества из-за прохождения грозового циклона и шквалистого ветра. Об этом информирует ГУ МЧС по региону.

На объектах электросетевого хозяйства региона зафиксировали технологические нарушения.

«Без электроснабжения остались населённые пункты в Артинском, Красноуфимском, Михайловском, Первоуральском, Ревдинском, Сысертском и Белоярском районах», — заявили в МЧС.

На места инцидентов выехали аварийно-восстановительные бригады. Энергетики оценивают объём погашенной нагрузки. 

По предварительным данным, без электроснабжения находятся около 30 тыс. человек.

«Грозовой фронт в настоящий момент переместился с юга на восток области. И фиксируются новые отключения», — отметили в спасательном ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области без света остались 17 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных