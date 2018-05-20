СК начал проверку после гибели четырёх человек при пожаре в Омске

Короткая ссылка
Следователи организовали проверку в связи с гибелью семьи из четырёх человек в результате пожара в доме в Омске. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по области.
СК начал проверку после гибели четырёх человек при пожаре в Омске
  • РИА Новости

«По предварительным данным, сегодня около 11:00 произошёл пожар в частном доме, в котором проживала женщина с двумя несовершеннолетними сыновьями 2013 и 2016 годов рождения и мужчина 1983 года рождения — возможно, сожитель матери», — говорится в сообщении

На месте ЧП работают сотрудники МЧС. Следователи приступят к осмотру места происшествия после ликвидации возгорания.

В ходе проверки сотрудники СК намерены установить причины пожара и смерти людей.

Ранее URA.RU передавало, что в ЯНАО следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырёх человек при пожаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных