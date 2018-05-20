СК начал проверку после гибели четырёх человек при пожаре в Омске

Следователи организовали проверку в связи с гибелью семьи из четырёх человек в результате пожара в доме в Омске. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по области.

«По предварительным данным, сегодня около 11:00 произошёл пожар в частном доме, в котором проживала женщина с двумя несовершеннолетними сыновьями 2013 и 2016 годов рождения и мужчина 1983 года рождения — возможно, сожитель матери», — говорится в сообщении.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС. Следователи приступят к осмотру места происшествия после ликвидации возгорания.

В ходе проверки сотрудники СК намерены установить причины пожара и смерти людей.

Ранее URA.RU передавало, что в ЯНАО следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырёх человек при пожаре.