В Бурятии по делу о гибели сотрудников пожарной охраны задержан один человек

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В Бурятии задержан один человек по подозрению в причастности к возникновению лесного пожара в Курумканском районе, в результате тушения которого погибли двое работников лесной охраны, сообщает региональное управление СК.

«По версии следствия, виновником возникновения лесного пожара являлся 64-летний местный житель, который находясь в лесном массиве после курения оставил на лесной подстилке непотушенную сигарету. От неё через несколько минут загорелась трава. Мужчина пытался самостоятельно потушить пожар, не смог — огонь быстро перекинулся на верхний уровень лесных насаждений и с ветром начал распространятся по округе», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Бурятии во время тушения лесного пожара погибли два сотрудника лесной охраны.

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