Электричка насмерть сбила мужчину в Подмосковье

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В Подмосковье электричка насмерть сбила неизвестного мужчину, инцидент произошёл на станции «Щербинка» Курского направления Московской железной дороги, сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«19 мая около 10:00 в полицию поступило сообщение об обнаружении тела на станции «Щербинка» Курского направления МЖД. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что неустановленным поездом был смертельно травмирован мужчина, на вид 35-40 лет. Его тело обнаружено в конце платформы №2 станции «Щербинка с признаками железнодорожного травмирования», — приводит сообщение ведомства агентство «Москва».

Отмечается, что в настоящее вермя сотрудники полиции устанавливают личность погибшего.

Ранее kp.ru сообщало, что на железнодорожной станции Трёхгорка в Одинцовском районе Московской области поезд сбил подростка, который шёл вдоль путей.

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