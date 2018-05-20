Электричка насмерть сбила мужчину в Подмосковье
«19 мая около 10:00 в полицию поступило сообщение об обнаружении тела на станции «Щербинка» Курского направления МЖД. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что неустановленным поездом был смертельно травмирован мужчина, на вид 35-40 лет. Его тело обнаружено в конце платформы №2 станции «Щербинка с признаками железнодорожного травмирования», — приводит сообщение ведомства агентство «Москва».
Отмечается, что в настоящее вермя сотрудники полиции устанавливают личность погибшего.
Ранее kp.ru сообщало, что на железнодорожной станции Трёхгорка в Одинцовском районе Московской области поезд сбил подростка, который шёл вдоль путей.