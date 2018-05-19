«Единая Россия» приостановила членство депутата из Подмосковья, который дал пощёчину подростку

Короткая ссылка
Партия «Единая Россия» приостановила членство депутата из Пушкинского района Подмосковья Андрея Одинцова, давшего пощёчину подростку. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
«Единая Россия» приостановила членство депутата из Подмосковья, который дал пощёчину подростку
  • © Кадр: видео YouTube

«Решением политсовета Пушкинского местного отделения членство Одинцова в партии приостановлено», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал поведение Одинцова недостойным.

«Какая бы ни возникла тогда ситуация, Одинцов не имел никакого права поднимать руку на ребёнка, это неприемлемо», — отметил он.

Ранее СМИ сообщили, что Одинцов в ходе проверки работ подрядчика на территории школьного стадиона сделал замечание подросткам за шумное, по его мнению, поведение. Было обнародовано видео очевидцев, на котором запечатлён момент, как депутат даёт пощёчину одному из ребят.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных