«Единая Россия» приостановила членство депутата из Подмосковья, который дал пощёчину подростку

Партия «Единая Россия» приостановила членство депутата из Пушкинского района Подмосковья Андрея Одинцова, давшего пощёчину подростку. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Решением политсовета Пушкинского местного отделения членство Одинцова в партии приостановлено», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал поведение Одинцова недостойным.

«Какая бы ни возникла тогда ситуация, Одинцов не имел никакого права поднимать руку на ребёнка, это неприемлемо», — отметил он.

Ранее СМИ сообщили, что Одинцов в ходе проверки работ подрядчика на территории школьного стадиона сделал замечание подросткам за шумное, по его мнению, поведение. Было обнародовано видео очевидцев, на котором запечатлён момент, как депутат даёт пощёчину одному из ребят.