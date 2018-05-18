В Московском велопараде могут принять участие более 50 тысяч человек
«Москва — это центр велодвижения в России, главный город для людей с велосипедами», — заявил заммэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Он пригласил жителей и гостей города поучаствовать в самом большом отечественном велопараде — по Садовому кольцу.
Участие в мероприятии бесплатное.
Ранее сообщалось, что движение в центре Москвы ограничат из-за велопарада.
НСН передавала, что в Москве появится велодром для занятий экстремальными видами спорта.