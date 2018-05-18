В Московском велопараде могут принять участие более 50 тысяч человек

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В Московском велопараде, запланированном на 20 мая, могут принять участие более 50 тыс. человек, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Москва — это центр велодвижения в России, главный город для людей с велосипедами», — заявил заммэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он пригласил жителей и гостей города поучаствовать в самом большом отечественном велопараде — по Садовому кольцу.

Участие в мероприятии бесплатное.

Ранее сообщалось, что движение в центре Москвы ограничат из-за велопарада.

НСН передавала, что в Москве появится велодром для занятий экстремальными видами спорта.

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