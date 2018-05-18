В Новосибирске перед судом предстанет банда, обвиняемая в похищении детей-сирот

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В Новосибирске предстанет перед судом банда из десяти человек, которую обвиняют в похищении детей-сирот в Новосибирской и Кемеровской областях, передаёт «ВашГород.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Главарём был 26-летний мужчина. Вместе с сообщниками он похищал сирот, вымогал у них имущество и деньги. От действий злоумышленников пострадали пять человек.

Подсудимые совершили 18 тяжких и особо тяжких преступлений, направленных на незаконное завладение имуществом и денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Расследование шло три года. Дело оказалось сложным из-за множества эпизодов, долгих судебных экспертиз и необходимости доказывать вину каждого подсудимого отдельно.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале вынесли приговор по делу о мошенничестве с жильём для сирот.

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