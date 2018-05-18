В Новосибирске перед судом предстанет банда, обвиняемая в похищении детей-сирот
Главарём был 26-летний мужчина. Вместе с сообщниками он похищал сирот, вымогал у них имущество и деньги. От действий злоумышленников пострадали пять человек.
Подсудимые совершили 18 тяжких и особо тяжких преступлений, направленных на незаконное завладение имуществом и денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Расследование шло три года. Дело оказалось сложным из-за множества эпизодов, долгих судебных экспертиз и необходимости доказывать вину каждого подсудимого отдельно.
Ранее URA.RU сообщало, что на Урале вынесли приговор по делу о мошенничестве с жильём для сирот.