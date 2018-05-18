Грудинин рассказал, при каких условиях остался бы с усами

Экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин в беседе с kp.ru рассказал, при каких условиях остался бы с усами.

Отвечая на вопрос, согласился ли бы он участвовать в президентских выборах, если повернуть время назад, Грудинин сказал: «Да, только я бы морально подготовился».

«И я бы остался с усами, если бы у нас была честная избирательная кампания. Будем жить дальше. Усы выросли, коньяк я уже получил», — отметил он.

Видеоблогер Юрий Дудь придумал способ разрешить его спор с Грудининым из-за усов. Суть спора заключалась в том, что кандидат сбреет усы, если не наберёт 15% голосов на президентских выборах.

Согласно данным ЦИК, Грудинин набрал на выборах 11,77% голосов, став вторым.