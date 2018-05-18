Медведев предложил Путину назначить Дмитрия Патрушева главой Минсельхоза
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил российскому лидеру Владимиру Путину назначить Дмитрия Патрушева министром сельского хозяйства вместо Александра Ткачёва.
- Дмитрий Патрушев
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что Медведев предложил Путину назначить Татьяну Голикову вице-премьером по соцблоку.
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