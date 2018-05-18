В СК заявили, что по делу о хищениях в Эрмитаже могут быть новые задержания
Следователь в Басманном суде заявил, что по делу о хищении 450 млн рублей в Эрмитаже задержаны ещё не все фигуранты.
- © Канал «Следком» ТамТам
«Не все участники ещё задержаны. Сумма хищения составляет 450 млн рублей, но может увеличиться», — цитирует РИА Новости следователя.
Ранее сообщалось, что бывший заместитель министра культуры России Григорий Пирумов намеревался получить британскую визу и покинуть страну.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: