В СК заявили, что по делу о хищениях в Эрмитаже могут быть новые задержания

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Следователь в Басманном суде заявил, что по делу о хищении 450 млн рублей в Эрмитаже задержаны ещё не все фигуранты.
В СК заявили, что по делу о хищениях в Эрмитаже могут быть новые задержания
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«Не все участники ещё задержаны. Сумма хищения составляет 450 млн рублей, но может увеличиться», — цитирует РИА Новости следователя.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель министра культуры России Григорий Пирумов намеревался получить британскую визу и покинуть страну.

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