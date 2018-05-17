На северо-западе Москвы водитель автомобиля сбил насмерть пешехода

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Водитель автомобиля сбил насмерть пешехода на северо-западе Москвы, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.
На северо-западе Москвы водитель автомобиля сбил насмерть пешехода
  • РИА Новости

«В 21:20 мск на пересечении бульвара улиц Яна Райниса и Туристской был совершён наезд на женщину-пешехода. Автомобиль, предположительно, белый внедорожник, скрылся с места происшествия», — приводит сообщение РИА Новости.

Сотрудники ГИБДД ввели план «Перехват».

Отмечается, что женщина переходила дорогу в неустановленном месте, она скончалась.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее интернет-издание «Сусанин» передавало, что в ДТП в Ижевске пострадали четыре человека.

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