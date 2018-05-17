На северо-западе Москвы водитель автомобиля сбил насмерть пешехода
- РИА Новости
«В 21:20 мск на пересечении бульвара улиц Яна Райниса и Туристской был совершён наезд на женщину-пешехода. Автомобиль, предположительно, белый внедорожник, скрылся с места происшествия», — приводит сообщение РИА Новости.
Сотрудники ГИБДД ввели план «Перехват».
Отмечается, что женщина переходила дорогу в неустановленном месте, она скончалась.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.
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