Эксперт прокомментировал увеличение числа вице-премьеров в правительстве России

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Глава Экспертно-аналитического управления РАНХиГС при президенте России Николай Калмыков в беседе с kp.ru прокомментировал увеличение числа вице-премьеров с девяти до десяти в правительстве.

«Закрепляют конкретную позицию за конкретным функционалом. Финансовая дисциплина в стране особенно важна», — заявил эксперт.

По его словам, это связано с планами прорывных действий по реализации президентских проектов.

Как пояснил Калмыков, придётся принимать очень быстрые решения, и статус первого вице-премьера позволяет это делать.

«Главное — без согласования. Это позволяет более эффективно взаимодействовать с другими министерствами и ведомствами. Эффективнее работать с регионами. До сих пор то компетенции на местах не хватало, то реализация медленно шла», — отметил он.

Ранее профессор РУДН, политолог Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал новую структуру правительства России.

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