В Петербурге ограничат движение 27 мая из-за Большого велопарада

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В Санкт-Петербурге ограничат движение 27 мая из-за Большого велопарада, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Старт будет дан в 11:00 на Лиговском проспекте у БКЗ «Октябрьский».

Затем участники мероприятия проследуют по Невскому проспекту, Дворцовому мосту, Университетской набережной, Кадетской линии, набережным Макарова и реки Смоленки, по Уральской улице и через мост Бетанкура.

После проезда по Яхтенному мосту велосипедисты завершат акцию в парке 300-летия.

Транспортное движение по ходу следования колонны будет остановлено.

Ранее m24 передавало, что в Москве открылся сезон велопроката.

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