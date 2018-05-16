В Петербурге ограничат движение 27 мая из-за Большого велопарада
Старт будет дан в 11:00 на Лиговском проспекте у БКЗ «Октябрьский».
Затем участники мероприятия проследуют по Невскому проспекту, Дворцовому мосту, Университетской набережной, Кадетской линии, набережным Макарова и реки Смоленки, по Уральской улице и через мост Бетанкура.
После проезда по Яхтенному мосту велосипедисты завершат акцию в парке 300-летия.
Транспортное движение по ходу следования колонны будет остановлено.
Ранее m24 передавало, что в Москве открылся сезон велопроката.