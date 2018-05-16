Названы страны, из которых чаще всего пишут письма в Россию

Короткая ссылка
Павел Астахов
В пресс-службе «Почты России» рассказали RT, из каких стран чаще всего приходят письма и посылки в Россию.
Названы страны, из которых чаще всего пишут письма в Россию
  • РИА Новости

По данным за 2017 год, больше всего писем в Россию написали из Белоруссии, Германии, Италии, Казахстана, Латвии, Литвы, Мексики, Польши, Узбекистана и Украины.

Отмечается, что на эти государства приходится 76% всей письменной корреспонденции, поступившей в Россию.

При этом наибольшее число посылок и других отправлений с товарными вложениями пришло в Россию из Великобритании, Германии, Гонконга, Китая, Монголии, Нидерландов, Сингапура, Финляндии, Швеция и Эстонии.

В пресс-службе федерального почтового оператора добавили, что на упомянутые страны пришлось 93% всех отправлений с товарными вложениями, прибывших в Россию в 2017 году.

10 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому федеральное государственное предприятие «Почта России» будет преобразовано в непубличное акционерное общество, все акции которого станут собственностью государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных