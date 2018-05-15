На станции метро «Партизанская» в Москве открылась выставка ретро-поездов
Посетители могут увидеть вагоны, которые курсировали в 1940—1990 годах. В течение нескольких лет реставраторы восстанавливали оригинальные салоны.
В частности, на экспозиции представлены вагоны типа «Г». Их разработка началась в 1936 году. Они эксплуатировались в Москве и Ленинграде вплоть до 1983-го.
Также выставлены старейший вагон-путеизмеритель УМ5 и контактно-аккумуляторный электровоз ВЭКА.
Посетить выставку можно до 20 мая.
Ранее ФАН сообщало, что в московском метро начали тестировать новую систему информирования пассажиров.