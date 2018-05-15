В МВД предложили снять с водителей обязанность клеить знак «Шипы» на автомобили

МВД России предлагает исключить обязанность водителей устанавливать опознавательный знак «Шипы» на автомобили, имеющие шипованную резину.

Соответствующий проект постановления правительства размещён на портале проектов нормативных актов.

«Предлагается исключить обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины, которая закреплена в пункте 8 Основных положений», — говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов инициативы, знак «давно потерял свою актуальность» в связи с тем, что динамические характеристики движения автомобиля определяются иными факторами.

Среди таких факторов названы конструкция транспортного средства, степень его загруженности, наличие современных электронных систем, способствующих торможению или стабилизации.

«Установка указанного знака на транспортном средстве не позволяет иным участникам движения однозначно судить о вероятном характере его движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий», — говорится в сообщении.

Также указывается, что знак «Шипы» на заднем стекле машины «зачастую ограничивает обзор с места водителя».

Ранее эксперт Юрий Антипов в беседе с Nation News раскритиковал установленный штраф в размере 500 рублей за несоблюдение требования установить знак «Шипы» при езде на зимней резине.