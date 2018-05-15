Москалькова считает российские тюрьмы курортом по сравнению с американскими
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что российские тюрьмы — это курорт по сравнению с американскими.
- РИА Новости
«Наши тюрьмы — это курорт по сравнению с американскими», — цитирует РИА Новости Москалькову.
Ранее арестованная по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти на Украине Надежда Савченко заявила, что украинские следственные изоляторы «в некоторых моментах даже хуже», чем российские.
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