Москалькова считает российские тюрьмы курортом по сравнению с американскими

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что российские тюрьмы — это курорт по сравнению с американскими.

РИА Новости

«Наши тюрьмы — это курорт по сравнению с американскими», — цитирует РИА Новости Москалькову. Ранее арестованная по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти на Украине Надежда Савченко заявила, что украинские следственные изоляторы «в некоторых моментах даже хуже», чем российские.