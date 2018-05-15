Стали известны цены на седан Lada Vesta Cross

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Цены на автомобиль Lada Vesta Cross будут начинаться от 763,9 тыс. рублей.

Об этом говорится в сообщении компании.

«Новая Lada Vesta Cross (седан) в момент вывода на рынок представлена в максимальном исполнении Luxe. Автомобиль, оборудованный 106-сильным двигателем объёмом 1,6 литра и механической коробкой переключения передач, стоит 763,9 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Ранее «Реальное время» сообщало, что продажи новых легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта в России выросли на 17,6% по итогам апреля.

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