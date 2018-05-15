В Кемерове начали демонтировать вспомогательные здания сгоревшего ТЦ

Строители приступили к демонтажу вспомогательных зданий сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщил врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилёв.

«Вся работа разбита на этапы. Сегодня мы приступаем к первому этапу демонтажа вспомогательных зданий, чтобы подготовить площадку для демонтажа основного здания. Здание находится в аварийном состоянии», — цитирует Цивилёва РИА Новости.

По его словам, во исполнение воли родственников погибших при пожаре и жителей Кузбасса на этой территории будет разбит сквер.

Глава региона также сообщил, что по итогам работы с собственниками зданий достигнута договорённость о безвозмездной передаче кемеровским властям всех объектов ТЦ.

Ранее власти Кемеровской области поддержали предложение создать мемориал в память о жертвах трагедии.

Пожар в четырёхэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта, погибли 60 человек.