В Кемерове начали демонтировать вспомогательные здания сгоревшего ТЦ
- РИА Новости
«Вся работа разбита на этапы. Сегодня мы приступаем к первому этапу демонтажа вспомогательных зданий, чтобы подготовить площадку для демонтажа основного здания. Здание находится в аварийном состоянии», — цитирует Цивилёва РИА Новости.
По его словам, во исполнение воли родственников погибших при пожаре и жителей Кузбасса на этой территории будет разбит сквер.
Глава региона также сообщил, что по итогам работы с собственниками зданий достигнута договорённость о безвозмездной передаче кемеровским властям всех объектов ТЦ.
Ранее власти Кемеровской области поддержали предложение создать мемориал в память о жертвах трагедии.
Пожар в четырёхэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта, погибли 60 человек.