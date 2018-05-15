В Москве проводят проверку после гибели подростка от удара током на крыше электрички
- РИА Новости
По предварительным данным, вечером 14 мая трое подростков ехали на электричке от станции «Москва-Киевская» до станции «Солнечная» Киевского направления Московской железной дороги.
«Несовершеннолетний 2003 года рождения достал имеющиеся при нём перчатки и через межвагонное пространство проник на крышу электропоезда сообщением Москва — Малоярославец, где впоследствии получил электротравму», — говорится в сообщении.
Как уточняется, бригада скорой, прибывшая на место происшествия, констатировала смерть подростка.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее URA.RU передавало, что на Урале возбудили уголовное дело после гибели ребёнка от удара током.