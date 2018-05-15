В Москве проводят проверку после гибели подростка от удара током на крыше электрички

В Москве следователи начали проверку по факту гибели подростка от удара током на крыше электрички. Об этом сообщили в пресс-службе Московского СУ на транспорте СК России.

По предварительным данным, вечером 14 мая трое подростков ехали на электричке от станции «Москва-Киевская» до станции «Солнечная» Киевского направления Московской железной дороги.

«Несовершеннолетний 2003 года рождения достал имеющиеся при нём перчатки и через межвагонное пространство проник на крышу электропоезда сообщением Москва — Малоярославец, где впоследствии получил электротравму», — говорится в сообщении.

Как уточняется, бригада скорой, прибывшая на место происшествия, констатировала смерть подростка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU передавало, что на Урале возбудили уголовное дело после гибели ребёнка от удара током.