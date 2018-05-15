В Башкирии в результате опрокидывания автомобиля погибли три человека

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В Чишминском районе Башкирии в результате опрокидывания автомобиля в кювет три человека погибли, ещё двое получили травмы. Об этом информирует пресс-служба регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло на 1435 км автомобильной дороги М5 (Урал).

По данным ГИБДД, при перестроении с одной полосы на другую 49-летний водитель потерял управление и автомобиль съехал в кювет. 

«Две пассажирки, 57 и 60 лет, погибли на месте аварии. Третья пассажирка с тяжелыми травмами была доставлена в больницу, где через несколько часов скончалась», — цитирует сообщение Интерфакс.

Отмечается, что водитель госпитализирован. Ещё одному пассажиру оказали медицинскую помощь. 

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Башкирии в результате ДТП погибли девять человек.

Также НСН передавала, что во Владимирской области на трассе обрушился пешеходный мост.

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