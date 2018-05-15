В Башкирии в результате опрокидывания автомобиля погибли три человека
ДТП произошло на 1435 км автомобильной дороги М5 (Урал).
По данным ГИБДД, при перестроении с одной полосы на другую 49-летний водитель потерял управление и автомобиль съехал в кювет.
«Две пассажирки, 57 и 60 лет, погибли на месте аварии. Третья пассажирка с тяжелыми травмами была доставлена в больницу, где через несколько часов скончалась», — цитирует сообщение Интерфакс.
Отмечается, что водитель госпитализирован. Ещё одному пассажиру оказали медицинскую помощь.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее стало известно, что в Башкирии в результате ДТП погибли девять человек.
Также НСН передавала, что во Владимирской области на трассе обрушился пешеходный мост.