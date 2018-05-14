На двух новых станциях метро Петербурга появится бесплатный Wi-Fi

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Станции «Новокрестовская» и «Беговая» Петербургского метрополитена получат бесплатный Wi-Fi летом 2018 года, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу.

Доступ к беспроводному интернету обеспечат на самих станциях, а также на перегонах между «Приморской» и «Новокрестовской» и между «Новокрестовской» и «Беговой».

Запланирована установка 22 базовых станций. Работы начнутся в июне.

Ранее НСН сообщала, что станцию метро «Лухмановская» в Москве планируют открыть в 2018 году.

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