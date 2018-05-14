В Иркутской области проводят проверку после гибели прыгавшего по вагонам подростка
Инцидент произошёл вечером 5 мая на станции Гончарово в городе Шелехове.
Мальчики 15 и 14 лет поднялись по лестнице на вагон с углём, после чего перепрыгнули на крытый металлический вагон, где получили удар током.
Один подросток скончался. Второй получил ожоги, но смог добраться до дома, откуда родители отвезли его в больницу.
Ранее ФАН сообщало, что в Псковской области завели дело из-за гибели ребёнка на детской площадке.