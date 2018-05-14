В Иркутской области проводят проверку после гибели прыгавшего по вагонам подростка

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В Иркутской области проводят проверку после гибели одного из двух подростков, прыгавших по вагонам. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

Инцидент произошёл вечером 5 мая на станции Гончарово в городе Шелехове.

Мальчики 15 и 14 лет поднялись по лестнице на вагон с углём, после чего перепрыгнули на крытый металлический вагон, где получили удар током.

Один подросток скончался. Второй получил ожоги, но смог добраться до дома, откуда родители отвезли его в больницу.

Ранее ФАН сообщало, что в Псковской области завели дело из-за гибели ребёнка на детской площадке.

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