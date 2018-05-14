В зону паводка в Якутии попали более 1,3 тысячи человек

В зону паводка в Якутии, по данным МЧС России, попали более 1,3 тыс. человек, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт ведомства.

«В результате заторных явлений на реке Алдан в 51 километре ниже по течению посёлка Кюпцы в Усть-Майском районе подтоплено три населённых пункта: 677 дворовых территорий, в которых проживают 1316 человек, из них 390 детей», — заявили спасатели.

Заблаговременно отселены 672 человека, в том числе 193 ребёнка. Из них в пунктах временного размещения находятся 26 человек.

Ранее «Аргументы неделi» сообщали, что в двух районах Якутии ввели режим ЧС из-за паводка.