Вторичный рынок люксовых автомобилей в России вырос на 13% в первом квартале
По данным аналитического агентства «Автостат», за первые три месяца продано 368 таких машин.
Наибольшей популярностью пользовалась марка Bentley (131 авто, или 36% от совокупного уровня реализации).
На втором месте — Mercedes-Maybach (118 машин, или 32%).
Далее следуют Maserati, Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari и Aston Martin.
Рынок новых автомобилей такого же класса в первом квартале, наоборот, снизился на 5%, передаёт Nation News.
Ранее были названы самые продаваемые иномарки в России.