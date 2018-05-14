Вторичный рынок люксовых автомобилей в России вырос на 13% в первом квартале

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Вторичный рынок люксовых автомобилей в России показал рост на 13% в первом квартале 2018 года, сообщает URA.RU.

По данным аналитического агентства «Автостат», за первые три месяца продано 368 таких машин.

Наибольшей популярностью пользовалась марка Bentley (131 авто, или 36% от совокупного уровня реализации).

На втором месте — Mercedes-Maybach (118 машин, или 32%).

Далее следуют Maserati, Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari и Aston Martin.

Рынок новых автомобилей такого же класса в первом квартале, наоборот, снизился на 5%, передаёт Nation News.

Ранее были названы самые продаваемые иномарки в России.

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