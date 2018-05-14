Вторичный рынок люксовых автомобилей в России вырос на 13% в первом квартале

Вторичный рынок люксовых автомобилей в России показал рост на 13% в первом квартале 2018 года, сообщает URA.RU.

По данным аналитического агентства «Автостат», за первые три месяца продано 368 таких машин. Наибольшей популярностью пользовалась марка Bentley (131 авто, или 36% от совокупного уровня реализации). На втором месте — Mercedes-Maybach (118 машин, или 32%). Далее следуют Maserati, Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari и Aston Martin. Рынок новых автомобилей такого же класса в первом квартале, наоборот, снизился на 5%, передаёт Nation News. Ранее были названы самые продаваемые иномарки в России.