Российские военные рассказали о действиях пилотов F-22, сопровождавших самолёты ВКС

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Российские пилоты рассказали о действиях экипажей американских истребителей F-22 , которые в течение 40 минут сопровождали самолёты ВКС России.

Об этом газете «Красная звезда» рассказали командир эскадрильи подполковник Александр Манягин и его заместитель, командир экипажа второго ракетоносца Ту-95МС майор Александр Юрасов. 

«Держались лётчики F-22A корректно, никаких агрессивных намерений не демонстрировали, лишь обозначали своё присутствие на почтительном — примерно 100 метров — расстоянии», — приводит газета их слова.

По их мнению, американские пилоты могли учесть тот факт, что российские экипажи выполняли полёт в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

Накануне в Минобороны России рассказали, что ракетоносцы Ту-95МС и противолодочные самолёты Ту-142 в ходе планового полёта над нейтральными водами отработали дозаправку в воздухе. При этом отмечается, что на одном из участков их сопровождали американские истребители.

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