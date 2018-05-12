В возрасте 72 лет скончался политолог Игорь Бунин
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правления Центра Бориса Макаренко.
«Да. В это невозможно поверить, потому что Игорь был сама жизнь. Игорь — изобретатель термина «политические технологии»; это пример успеха того, как может сосуществовать научное знание, деловое чутьё и общественная деятельность», — сказал он.
Отмечается, что церемония прощания, возможно, состоится на следующей неделе.