В возрасте 72 лет скончался политолог Игорь Бунин

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Президент фонда «Центр политических технологий» Игорь Бунин умер на 73-м году жизни 12 мая.
В возрасте 72 лет скончался политолог Игорь Бунин
  • globallookpress.com
  • © Viktor Chernov/Russian Look

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правления Центра Бориса Макаренко.

«Да. В это невозможно поверить, потому что Игорь был сама жизнь. Игорь — изобретатель термина «политические технологии»; это пример успеха того, как может сосуществовать научное знание, деловое чутьё и общественная деятельность», — сказал он.

Отмечается, что церемония прощания, возможно, состоится на следующей неделе.

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