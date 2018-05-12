СМИ: На юго-востоке Москвы могут создать пляж и искусственные острова
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Такую возможность предусматривает благоустройство территории Чёрного озера в районе Некрасовка.
Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, в настоящее время идёт работа над соответствующей проектной документацией. Завершить её планируется осенью.
По словам чиновника, концепция благоустройства предполагает организацию шести различных функциональных зон вокруг озера.
Ранее «ВашГород.ру» сообщал о программе благоустройства в Новосибирске в 2018 году.