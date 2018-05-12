В России могут внедрить цифровую аккредитацию вузов в 2019 году
Отмечается, что технология протестирована в процессе аккредитации программ Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).
Помимо этого, с федеральными органами исполнительной власти согласован законопроект по использованию результатов независимой оценки знаний студентов при государственной аккредитации вузовских программ. В ближайшем будущем документ внесут на рассмотрение в Госдуму.
Как отметили в пресс-службе Рособрнадзора, данные вопросы очень важны, и для выработки оптимальных решений они будут обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами.
Ранее Nation News сообщало, что Рособрнадзор опубликовал видеоролики для подготовки школьников к ЕГЭ.