Новый мост Бетанкура в Петербурге пройдёт тестирование 13 мая

В Санкт-Петербурге мост Бетанкура, связывающий Васильевский остров с Петроградской стороной, будет запущен в тестовом режиме 13 мая, сообщает Nation News.

Отмечается, что открытие моста позволит в значительной степени разгрузить движение по Васильевскому острову, части Петроградской стороны и Тучкову мосту.

В пятницу, 11 мая, вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин лично прошёл по пешеходной зоне моста, сообщает kp.ru.

Мост был построен к чемпионату мира по футболу и является первым мостом с пешеходной, автомобильной и велосипедной зонами.

Ранее ФАН сообщало, что мост Бетанкура и набережная Макарова в Санкт-Петербурге будут открыты для движения в мае.