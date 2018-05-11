Новый мост Бетанкура в Петербурге пройдёт тестирование 13 мая
Отмечается, что открытие моста позволит в значительной степени разгрузить движение по Васильевскому острову, части Петроградской стороны и Тучкову мосту.
В пятницу, 11 мая, вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин лично прошёл по пешеходной зоне моста, сообщает kp.ru.
Мост был построен к чемпионату мира по футболу и является первым мостом с пешеходной, автомобильной и велосипедной зонами.
Ранее ФАН сообщало, что мост Бетанкура и набережная Макарова в Санкт-Петербурге будут открыты для движения в мае.