В комитете по образованию рассказали о возможных кандидатах на пост главы Минобрнауки
- Елена Шмелёва и Ольга Васильева
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«Обсуждение глав министерств идёт. Наиболее вероятные кандидатуры на (то, чтобы возглавить. — RT) Министерство образования — Ольга Юрьевна Васильева и Елена Шмелёва», — цитирует РИА Новости Смолина.
Кроме того, он прокомментировал информацию о том, что ведомство могут разделить два министерства: министерство образования и министерство науки. По его словам, такие обсуждения идут уже не первый год.
«Похоже, сейчас власти склоняются к этому решению», — сказал депутат.
Ранее Nation News также сообщал, что в России могут создать Министерство семьи.