В комитете по образованию рассказали о возможных кандидатах на пост главы Минобрнауки

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Первый замглавы комитета по образованию Олег Смолин рассказал, что на пост министра образования рассматриваются и. о. главы Минобрнауки Ольга Васильева и руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва.
В комитете по образованию рассказали о возможных кандидатах на пост главы Минобрнауки
  • Елена Шмелёва и Ольга Васильева
  • © Global Look Press

«Обсуждение глав министерств идёт. Наиболее вероятные кандидатуры на (то, чтобы возглавить. — RT) Министерство образования — Ольга Юрьевна Васильева и Елена Шмелёва», — цитирует РИА Новости Смолина.

Кроме того, он прокомментировал информацию о том, что ведомство могут разделить два министерства: министерство образования и министерство науки. По его словам, такие обсуждения идут уже не первый год.

«Похоже, сейчас власти склоняются к этому решению», — сказал депутат.

Ранее Nation News также сообщал, что в России могут создать Министерство семьи.

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