Генпрокуратура зафиксировала снижение уровня преступности в России за пять лет

За последние пять лет преступность в России снизилась. Об этом RT заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что число преступлений упало с 1 609,3 на 100 тыс. населения в 2012 году до 1 402,2 на 100 тыс. населения в 2017 году.

Наибольшее число нарушений в прошлом году было зафиксировано в Республике Тыва (3 662,8), Забайкальском крае (2 501,6) и Республике Бурятия (2 399,1).

Наименьшее — в Чеченской Республике (279,4), республиках Ингушетия (334,3) и Дагестан (480,2).

При этом пять лет назад в этих регионах также был зарегистрирован самый низкий уровень преступности, однако среди лидеров по числу преступлений в 2012 году наряду с Забайкальским краем была Иркутская область и Приморский край.

В ведомстве также рассказали, что число преступлений, которые были совершены подростками в период с 2012 года (64 270 преступлений) по 2017 год (45 288) снизилось на 29,5%.

Больше всего правонарушений совершают молодые люди в Свердловской (2 107), Челябинской (1 823) и Иркутской (1 570) областях, наименьшее — в Республике Ингушетия (14) Чеченской Республике (18), и Чукотском автономном округе (19).

Ранее в ведомстве заявили, что в России за десять лет снизилась подростковая преступность.