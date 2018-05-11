СМИ: В больницах и вузах России планируют повысить производительность труда

Правительство России намерено включить в приоритетную программу по повышению производительности труда предприятия сельского хозяйства, а также учреждения здравоохранения, социальной защиты и образования. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Также программу хотят расширить за счёт включения в неё строительных и транспортных предприятий.

Газета поясняет, что в частности планируется повышать производительность труда в больницах, поликлиниках, вузах и библиотеках.

К примеру, в учреждениях здравоохранения будут оцениваться скорость прохождения пациента через приёмное отделение, а в библиотеках — время оформления и выдачи книг.

В министерстве отметили, что, если освободить врача или учителя от лишней «бумажной» работы, то они смогут больше времени проводить с пациентами или учениками.

«Если быстрее проводить обследование, то возникает больше шансов на более лёгкое течение заболевания. Таким образом, рост производительности будет трансформироваться в повышение качества услуг», — добавили в ведомстве.

Ранее в Минздраве нашли способ сократить время ожидания врача в поликлиниках в восемь раз.