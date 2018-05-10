Журналист Шевченко объявил о выходе из СПЧ

Журналист Максим Шевченко сообщил, что прекращает своё членство в Совете по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ).

«Я заявляю о прекращении своего членства в Совете по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России. На мой взгляд, формат деятельности СПЧ не соответствует запросам российского общества и тем задачам, которые перед СПЧ ставит президент», — написал Шевченко в Facebook.

Журналист поблагодарил президента за приглашение войти в Совет и «хоть что-то сделать для защиты прав человека в России», а также своих коллег.

«Хочу сказать, что уважаю за их актуальную гражданскую позицию, несмотря на теоретические разногласия по вопросам истории России ХХ века», — отметил он.

Максим Шевченко вошёл в состав СПЧ в 2012 году.