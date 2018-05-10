Почти 250 тысяч пассажиров воспользовались МЦК в День Победы

Почти 250 тыс. пассажиров воспользовались Московским центральным кольцом 9 мая, сообщает Nation News.

Об этом заявила пресс-служба МЦК в социальной сети «ВКонтакте».

«В День Победы «Ласточки» на МЦК перевезли 249 тыс. пассажиров. Это почти в два раза больше, чем годом ранее — 9 мая в 2017 году услугами проезда в «Ласточках» воспользовались 133 тыс. человек», — отмечается в сообщении.

Наибольшей популярностью пользовались «Площадь Гагарина» и «Кутузовская» — 22,5 тыс. и 21,8 тыс. пассажиров соответственно.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что первые электробусы могут выйти на московские маршруты до сентября.